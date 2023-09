Proposta indecente degli arabi | quanto mettono sul piatto per Mohamed Salah

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) Un mercato milionario che ha portato diversi nomi top ina Saudita. Sono tanti i giocatori che si sono diretti in Medio-Oriente per giocare nella Saudi League: Kessie, Benzema, Firmino, Mendy, Demiral e Ibañez. E chi più ne ha più ne metta. La ciliegina sulla torta sarebbe. L'Al-Ittihad infatti lo ha già messo nel mirino: da diverse settimane il club arabo fa la corte ai Reds, approfittando della sessione di mercato che dura una settimana in più rispetto a quella di diversi Paesi europei. Si tratta di un vantaggio non indifferente, soprattutto se abbinato a un'offerta davvero. Il primo tentativo da 200 milioni di euro non è andato a buon fine, ma glihanno alzato ancora di più l'asticella mettendo sul250 milioni di euro per il Liverpool. ...