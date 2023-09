Pronti 230 milioni per Salah | i club europei | «Chi ci tutela se poi gli arabi non pagano?»

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’ultima mega-operazione si sta chiudendo sul filo di lana: l’Al-Ittihad ha pronta una offertona finale per Mohamedda 200di sterline, circa 230di euro. Dopo che il Liverpool ha riespinto un’offerta da 150di sterline venerdì scorso. Sarebbe un accordo da record mondiale. Non è detto che si faccia, ma nel frattempo – vista l’inevitabilità di questo nuovo mercato dopato dai soldi– isono passati al timore successivo: belli tutti sti soldi, ma se poi invece questi non ci? Le preoccupazioni – racconta il Guardian – siano state sollevate a porte chiuse durante l’assemblea generale della EuropeanAssociation (l’ECA, a Berlino. Ivogliono garanzie di ...

Quest'anno ci saranno 150 - 200 barche in più e i canaliper ospitare, per la prima volta, ... di tutti e 5 i continenti: " Degli oltre 1.000 espositori presenti al Salonesono stranieri " ...E Genova si risveglia allagata : in poche ore sono cadutimillimetri di pioggia causando ... e questo è il fenomeno più probabile, con lo scenario peggiore: meglio tenersi. Mercoledì poi il ...In città sono cadutimm di acqua in ventiquattro ore. In Toscana la perturbazione ha portato al ... La mitigazione deve iniziare subito, perché non siamoa reggere aumenti di temperatura come ...

Pronti 230 milioni per Salah, i club europei: «Chi ci tutela se poi gli ... IlNapolista

CIVITAVECCHIA – Sono quasi 900 i ragazzi e le ragazze che tra pochi giorni inizieranno il percorso di istruzione superiore negli istituti scolastici cittadini. I numeri sono ancora in evoluzione ma, a ...