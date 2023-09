Programmi TV di stasera | giovedì 7 settembre 2023 Su Rai 1 appuntamento con le nuove puntate di ‘Ulisse – Il Piacere della Scoperta’

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ulisse (US Rai) Rai1, ore 21.25: Ulisse – IlScoperta – Nuova Edizione Documenti. “Petra e i tesoriGiordania“. La prima puntata di Ulisse ci porta a Petra, l’affascinante città dei Nabatei, dimenticata per secoli e riscoperta solo all’inizio dell’Ottocento. E’ Il punto di partenza per un itinerario alla scopertaGiordania, una terra di mercanti, di profeti, di re. Qui, in un angolo del fiume Giordano, Gesù fu battezzato. Partecipano alla puntata il restauratore Franco Sciorilli, che illustra il mosaico di Madaba, la più antica mappa dei luoghi santi, e l’attore Filippo Timi che nel teatro di Jerash interpreta un passo di una lettera di Seneca a Lucilio. Rai2, ore 21.20: Rimetti a noi i nostri debiti Film del 2018 di Antonio Morabito, con Marco Giallini e Claudio Santamaria. Prodotto in ...

Aprile e Telese battono ancora Porro In temad'informazione, in access prime time su Rete4 'Italia' ha conquistato 844mila spettatori ed il 4,8% nella prima parte e 947mila ...Un tuffo nel passato, un convegno per fare il punto su scoperte edel Medioevo del Sud Sardegna e una mostra per raccontare lo straordinario patrimonio ...il primo appuntamento in ...Cosa offre la programmazione televisiva di giovedì 7 settembre 2023 Per rendere più agevole la consultazione, abbiamo suddiviso iin sezioni tematiche e fornito una breve sinossi per ...

Stasera in TV: film, programmi e serie di oggi mercoledì 6 settembre la Repubblica

A presentare l' evento sarà l' attore e conduttore TV Joy Saveriano e all' apertura della serata i tre artisti irpini, Blantisax, Southy e Ayga, in ricordo del giovane Roberto Bembo Mercogliano - A Me ...L’inizio della Festa del Moscato di Scanzo, il tributo a Ligabue alla Gerundium Fest di Casirate d’Adda, il Festival della Valtellina allo Spritz&Burger ad Albino e molto altro ancora. Sono tante le ...