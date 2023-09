... organizzato oggi a Milano, in occasione della 'Giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu', al quale hanno preso parte, scienziati ambientali e associazioni di ...... organizzato oggi a Milano, in occasione della 'Giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu', al quale hanno preso parte, scienziati ambientali e associazioni di ...A Milano Chiesi ha riunito oggi un panel di, scienziati ambientali e associazioni di pazienti per l'evento 'Patient Perspectives on the Impact of Climate Change on Respiratory ...

Professionisti sanitari, il 29-30 settembre a Rimini il 3° Congresso Tiscali Notizie

ROMA (ITALPRESS) – Sanità di prossimità, nuovi modelli organizzativi e gestionali, libera professione, l’equo compenso e la cassa ...Uno 4, l’altro 6 anni. Sono due fratellini. Lo scorso maggio vengono accompagnati al pronto soccorso del Policlinico Umberto I dalla polizia. Gli agenti li trovano soli, abbandonati, in una zona fuori ...