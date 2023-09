(Di giovedì 7 settembre 2023) ROMA - Sanità di prossimità, nuovi modelli organizzativi e gestionali, libera professione, l'equo compenso e la cassa previdenziale; ma anche argomenti cruciali come la gestione del rischio clinico, la sicurezza sul lavoro e il sistema di protezione e assicurativo. Sono solo alcune delle tematiche c

...tutti iper questa seconda vita", ha detto Presbulgo. "Non possiamo che essere lusingati " afferma il Commissario Straordinario, Giuffrida " quando i pazienti si rivolgono ai...... organizzato oggi a Milano, in occasione della 'Giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu', al quale hanno preso parte, scienziati ambientali e associazioni di ...... organizzato oggi a Milano, in occasione della 'Giornata internazionale dell'aria pulita per i cieli blu', al quale hanno preso parte, scienziati ambientali e associazioni di ...

Professionisti sanitari, il 29-30 settembre a Rimini il 3° Congresso Tiscali Notizie

Roma, 7 set. (Adnkronos) - "La regione Campania, sostenuta da Emilia-Romagna e Veneto, ha presentato presso la Conferenza Stato-Regioni una proposta di legge (ai sensi dell’art. 121 della Costituzione ...ROMA (ITALPRESS) – Sanità di prossimità, nuovi modelli organizzativi e gestionali, libera professione, l’equo compenso e la cassa previdenziale; ma anche argomenti cruciali come la gestione del rischi ...