Premio Angelo Vassallo | va ad Adolfo Marinangeli Sindaco di Amandola e Giorgio Gori - Sindaco di Bergamo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Mercoledì 6 settembre, in occasione delle annuali celebrazioni commemorative, si sono riuniti ad Acciaroli i Sindaci, le Autorità, i Giovani dei Forum e la comunità per rendere omaggio alla memoria ...

In seguito, si è tenuto un altro momento cruciale della giornata: l'assegnazione delVassallo. La memoria di uomini straordinari comeVassallo, Sindaco di Pollica, ha bisogno di ......con la prefazione di Aldo Cazzullo (Piemme) che ricostruisce la vicenda e la figura di...degli Istituti di secondo grado e alle 18 saliranno sul palco del Vascello i vincitori delGiacomo ......di TEDUA si è aggiudicato ilMIGLIOR SOGGETTO (regia di Simone Mariano e produzione a cura di BOROTALCO TV ). FIO ZANOTTI , CELSO VALLI , MIMMO PAGANELLI (insieme a PATRIZIA CIRULLI ) e...

Premio 'Angelo Vassallo' al sindaco di Amandola Agenzia ANSA

Sono onorato di aver rappresentato i valori morali e civili di una figura tanto rilevante come Angelo Vassallo. Un premio che dedico a tutti i miei collaboratori che mi supportano da 10 anni”.Il regista giapponese premio Oscar (con “Drive My Car”), in concorso alla Mostra del Cinema, sarà premiato dal presidente del Premio Film Impresa Giampaolo Letta e dal direttore artistico Mario Sesti, ...