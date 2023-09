Preliminary Regatta | tra una settimana Luna Rossa torna in acqua

Tutti e sei i team iscritti alla 37th America's Cup stanno ora navigando nelle acque catalane, in vista della primadi Vilanova i la Geltrù (14 - 17 settembre). Gli skipper ...Tutti e sei i team iscritti alla 37th America's Cup stanno ora navigando nelle acque catalane, in vista della primadi Vilanova i la Geltrù (14 - 17 settembre). Gli skipper ...

La nuova stagione di Kkm Group parte con le Preliminary Regatta ... Travel Quotidiano

Hosted by the St. Thomas Yacht Club, the regatta will also hold its preliminary event – the Round the Rocks Race, a circumnavigation of St. John – on March 28, 2024.KKM Group inaugura la stagione 23/24 con una proposta dedicata all’evento sportivo per eccellenza, la cui origine risale al 1851.