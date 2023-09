Praticare sport è una sana abitudine | di cui beneficia tutto il corpo Ma esiste un nesso tra attività fisica e fertilità? E ci sono sport più indicati di altri per i futuri genitori? Ecco tutto quello che è bene sapere

Leggi su iodonna

(Di giovedì 7 settembre 2023)un? È ormai noto come il movimento rappresenti un’fondamentale per preservare la salute dell’organismo in generale. Ma questo principio può essere valido anche quando si parla di salute riproduttiva? Bianca Balti fa le iniezioni per la: vuole un terzo figlio (ma senza padre) X ...