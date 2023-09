Ponti | oltre 2 | 3 milioni per la messa in sicurezza

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIn arrivoduee trecentomila euro per laindi alcunipresenti sul territorio irpino. Si tratta di uno stanziamento messo in campo dalla Regione Campania nell’ambito dell’intervento Analisi e Monitoraggio delle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali finanziato con risorse FSC 2014/2020 su progetti della Provincia di Avellino. Soggetto attuatore del programma è l’ACaMIR (Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti) che ha dato vita ad un capillare sistema di analisi e di monitoraggio delle infrastrutture stradali di interesse regionale attraverso apparati tecnologici utili a misurare le principali variabili che, singolarmente o nel loro complesso, possono fornire informazioni circa le sollecitazioni a cui sono ...

... in tempi e modalità che verranno successivamente comunicati -a residenti, lavoratori, ... circoscritti ae weekend estivi individuabili sulla logica di un potenziale maggiore afflusso di ...Ne è un esempio la Tomba dei Polacchi che si estende per400 metri e in cui l'oggetto più ... scendendo verso il fiume, si ha l'occasione di esplorare l'antica dogana, un porto e due, uno ...Gino Zappa di Saronno, Liceo Crespi di Busto Arsizio, l'IP Verri di Busto Arsizio e l'Isisdi ... l'Ordine dei consulenti del lavoro, i sindacati CGIL - CISL - UIL, ConfArtigianato,a Anpal ...

Sicurezza dei ponti in Irpinia, dalla Regione Campania 2,3 milioni ... Nuova Irpinia

In arrivo oltre due milioni e trecentomila euro per la messa in sicurezza di alcuni ponti presenti sul territorio irpino. Si tratta di uno stanziamento messo in campo dalla Regione Campania ...In arrivo oltre due milioni e trecentomila euro per la messa in sicurezza di alcuni ponti presenti sul territorio irpino. Si tratta di uno stanziamento messo in campo dalla Regione Campania nell’ambit ...