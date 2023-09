Polonia | Zielinski lascia il ritiro | scarsa condizione fisica

(Di giovedì 7 settembre 2023) Piotrhato la nazionale polacca: il calciatore era fuori, ma per lui non si tratta di infortunio Piotrhato ildella nazionale della. Il centrocampista del Napoli, secondo quanto riportato dai canali ufficiali della federazione polacca, era giù di tono e stanco. Sospiro di sollievo per i Campioni d’Italia, visto che la federazione ha detto molto chiaramente che non si tratta di infortunio.

Polonia, Zielinski abbandona l'allenamento anzitempo: il motivo Fantacalcio ®

Buone notizie per Mourinho: due settimane dopo l'infortunio con il Verona Paulo Dybala è tornato in gruppo. A riferirlo è il sito Vocegiallorossa.