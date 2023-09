(Di giovedì 7 settembre 2023) su Tg. La7.it - Il Dipartimento di Polizia di Salisbury , in North Carolina, ha pubblicato sulla pagina Facebook le immagini riprese dalla body cam dell'agente Corey Brooks . ...

Il si è immediatamente fermato per prestare soccorso ed è riuscito a estrarre l'autista, svenuto, dalla cabina prima che le fiamme la avvolgessero. L'agente è stato aiutato a spostarlo ...

Poliziotto eroe salva il camionista intrappolato tra le fiamme: il video TGLA7

Il poliziotto si è immediatamente fermato per prestare soccorso ed è riuscito a estrarre l'autista, svenuto, dalla cabina prima che le fiamme la avvolgessero. L'agente è stato aiutato a spostarlo e ...