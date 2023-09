Polizia irrompe per un omicidio di massa ma era solo una lezione di yoga

(Di giovedì 7 settembre 2023) Laha fatto irruzione nel luogo in cui era stato denunciato un "di", con decine di cadaveri sul suolo. Ma in realtà al loro arrivo gli agenti hanno scoperto che si trattava semplicemente di unadi, con i partecipanti che stavano meditando in posizione distesa...

... istituto dove spesso lafa irruzione nella speranza di trovare qualche irregolarità che ne ... insieme a una musica a noi molto familiare, Ma che freddo fa di Nada,all'improvviso per ......fuoco nella notte in diversi punti della città prima di essere bloccato e arrestato dalla... Tallinn, piano contro la sosta sulle ciclabili Nel proverbiale ordine nordicola sosta ...E' successo questa mattina in corso dei Mille - in zona Sperone - dove sono intervenuti in massa gli agenti die i vigili del fuoco per entrare nell'appartamento di un ragazzo di 27 anni ...

Sciacca, la polizia irrompe in spiaggia e ferma un’affollata manifestazione: mancava una certificazione di sicurezza La Sicilia

Voleva salire in procura. Intervento di vigilantes e carabinieri. Balaustra da risistemare. Medicati i due tutori dell’ordine ...Uno schieramento di forze così, a Caivano, nessuno se lo ricorda. Ma i criminali e gli spacciatori del Parco Verde probabilmente se l'aspettavano. (ANSA) ...