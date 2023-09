Podiocast | i cinque podcast da non perdere a settembre 2023

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Tredici di Luigi Mastrodonato per Il Post Dove ascoltarlo La storia della peggiore strage nelle carceri italiane del dopoguerra, quella del marzo del 2020 quando, nel giro di 72 ore, morirono tredici detenuti, in tre diversi istituti. Per lo stato sono morti per overdose da metadone, una versione data per buona già prima dell'inizio delle indagini. Ma in questi tre anni sono emersi elementi e testimonianze che fanno venire molti dubbi su quei tredici morti. C'è poco da aggiungere alla spiegazione che del suofa lo stesso magazine online diretto da Luca Sofri. "Questa è una storia di cose dette e non dette, di documenti giudiziari che sostengono una cosa e di fascicoli sanitari che ne certificano altre, di testimonianze che si contraddicono. Una storia dove tanti elementi non tornano sui tempi dei soccorsi, sulle perquisizioni, sui segni delle violenze e sul ...