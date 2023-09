Poco organico | registro elettronico non è ancora operativo Scuola pubblica elenco classi sul sito | interviene Garante per la Privacy

Leggi su orizzontescuola

(Di giovedì 7 settembre 2023) L’Autorità, dopo aver ricevuto una segnalazione in ordine allazione, sulweb istituzionale di unadegli elenchi nominativi relativi alla composizione delleprime per l’anno scolastico 2022/2023, si pronuncia con provvedimento iscritto aln. 288 del 6 luglio 2023 nei modi che vediamo in un caso che si è concluso con L'articolo .