Pirati dei Caraibi 6 | partita la campagna di boicottaggio social se Johnny Depp non ci sarà

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 7 settembre 2023) Su Twitter è diventato di tendenza l'hashtag #NoNo Pirates a sostegno della presenza dinel sequel. I fan stanno minacciando che non vedranno il film se il loro idolo non tornerà nei panni di Jack Sparrow. Ladidi "dei6" continua a guadagnare sostegno nelle ultime ore, a causa delle persistenti notizie riguardanti l'assenza dinel futuro della serie. Craig Mazin, il creatore di "The Last of Us", in una recente intervista ha recentemente suscitato l'interesse dei fan, parlando di un misterioso copione che lui ha sviluppato per il sesto capitolo della saga deideie che Disney avrebbe approvato. Mazin ha anche accennato che il progetto potrebbe ...