Pino Insegno | “Finalmente parlo io… Come conduttore ho imparato che non bisogna mai mettersi al centro dell’attenzione”

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Sono otto mesi che leggo di me senza che io parli, sono felicedi farlo”, esordiscealla presentazione dell’offerta autunnale del daytime Rai “condotta” dal direttore Angelo Mellone. Il discusso, storico amico della premier Giorgia Meloni, sarà dal 1°gennaio alla guida de “L’Eredità” al posto di Flavio Insinna e dal 25 settembre occuperà l’access prime time di Rai2 con “Il Mercante in Fiera“. Voglia di parlare ma non delle polemiche, alla domanda sui mesi caldi che hanno preceduto il suo sbarco Viale Mazzini nessuna riposta diretta: “Viviamo in una società multilaziale, ci devono accettare”, con il riferimento alla passione calcistica che condivide con il dirigente Rai. “Vengo da diverse esperienze in tv, da ‘Reazione a Catena’ al ‘Mercante in Fiera’ – ricorda il doppiatore romano – ...

