Pietrangeli contro Sinner per il forfait in Coppa Davis | «Andrebbe squalificato per un anno»

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nicolaattacca Jannikdopo ilin. Per, perché chi rifiuta di rappresentare il proprio Paese inper giocare un torneo altrove non merita di competere. Queste le parole di. «Non voglio entrare nel merito della vicenda, parlo in generale e dico che rappresentare il proprio Paese è il massimo dell’aspirazione di uno sportivo, è un onore comunque, a prescindere dal risultato. Chi rifiuta per poi andare a giocare un torneo altrove,. Ma se uno rifiuta perché sta male per carità, ma chi rifiuta per poi andare a ...

...record di 164 presenze in Nazionale E' duro Nicolain merito alla vicenda legata a Jannik Sinner che ha rifiutato la convocazione con la Nazionale Italiana per le sfide di Bologna...ROMA - Un attacco diretto, più potente di dritto. Nicola, quasi 90 anni, uno stadio intitolato al Foro Italico e una vita sportiva trascorsa a vincere in lungo e in largo (spiccano due Roland Garros), non le manda a dire a Sinner dopo il ...L'esordio nel Gruppo A mercoledì 13 alle ore 15 avverràla Nazionale nordamericana (priva di ... Subito è arrivata la replica di un ex grande campione italiano, come Nicola, il quale ...

Pietrangeli, duro attacco contro Sinner: "Va squalificato, vi dico perché" Corriere dello Sport

Con un post su Instagram, Matteo Berrettini spiega la natura dell'infortunio alla caviglia e i tempi di recupero. Niente Coppa Davis, per lui, e non solo ...Avvicinamento turbolento al girone di qualificazione per le finali di Malaga, al via martedì a Bologna. Il grande ex critica le defezioni, il veterano racconta di essere stato prima convocato e poi sc ...