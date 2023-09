Piemonte - Il governo sospende per un anno il blocco dei diesel Euro 5

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica chefino a ottobre 2024 il provvedimento della Regioneper bloccare la circolazione dei veicoli5 in 76 comuni, tra cui il capoluogo Torino. Lo stop era previsto inizialmente nel 2025, ma era stato anticipato al 15 settembre prossimo in seguito alla procedura di infrazione avviata dalla Commissionepea contro l'Italia per violazione dei limiti sull'inquinamento atmosferico e alla relativa condanna da parte della Corte di Giustizia anche per l'assenza di misure atte a ridurre lo smog. Successivamente, ilera stato sospeso di concerto con diversi ministeri per valutare una serie di misure alternative a un provvedimento che ha scatenato non ...

L'attività politica deldi Giorgia Meloni riprende con l'approvazione di alcuni decreti che ... a quello per il Sud e al dl che proroga di 13 mesi lo stop ai motori diesel Euro 5 in, ......legge rimanda al 1° ottobre del 2024 il blocco delle vetture diesel Euro5 in 76 comuni del. Ilha infine stanziato 5.395.000 di euro per la realizzazione degli interventi necessari ...... era necessaria una legge da parte del, che è prontamente intervenuto con questo decreto, confermando la sua attenzione e vicinanza al". "Questo risultato - ha proseguito il ...

Euro 5, il governo approva il decreto: ecco cosa prevede lo slittamento del blocco per i diesel in Piemonte La Stampa

Per i minori che delinquono sarà più facile finire in carcere mentre alla fine lo stop all’accesso degli under 18 ai siti porno si traduce in un semplice incentivo all’utilizzo del Parental control. L ...Il ministro all'Ambiente dopo il rinvio della misura in Piemonte: piani di qualità dell'aria da rivedere con novità legate a elettrico e idrogeno ...