Piccoli in conferenza stampa | «Penso di poter dare una grande mano al Lecce»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 7 settembre 2023) Roberto, nuovo attaccante del, si è presentato ai media ed ai tifosi giallorossi inRoberto, nuovo attaccante del, si è presentato ai media ed ai tifosi giallorossi in. PAROLE – «Sono cresciuto tanto, ho avuto belle esperienze formative. Ho esordito ad appena 18 anni, spero ediunaal. Qui c’è una società bellissima e ci sono tifosi eccezionali. Ho un po’ di esperienza e spero vivamente di fare bene. C’è tutto per lavorare bene, l’ho visto subito, a partire dall’accoglienza della società. Ottimi presupposti per lavorare bene. Serie A? Mi sembra un ...