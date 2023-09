Picchiati e denutriti | costretti a mangiare terra | così sono rinati i fratellini Pietro e Paolo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Soli, abbandonati,, malnutriti,persino a. Una storia agghiacciante, ma con un lieto fine. Un percorso di rinascita. Li hanno chiamati, e per giorni li hanno curati e accuditi, non solo fisicamente ma anche psicologicamente, cercando di rimediare...

... portati al pronto soccorso dell'Umberto I in condizioni agghiaccianti,, coperti di ..., malnutriti, costretti a mangiare terra: gli agghiaccianti abusi su Pietro e Paolo ...Protagonisti di questa orribile storia sono due fratellini di 4 e 6 anni ,per anni dai genitori e arrivati malnutriti e in condizioni fisiche molto precarie al pronto soccorso del ...... portati al pronto soccorso dell'Umberto I in condizioni agghiaccianti,, coperti di ..., malnutriti, costretti a mangiare terra: gli agghiaccianti abusi su Pietro e Paolo ...

Picchiati e denutriti, nello stomaco tracce di terra: all'Umberto I la ... RomaToday

I due erano denutriti, sporchi e sul corpo presentavano tracce di percosse e cicatrici. I piccoli sono stati tolti ai genitori, che nel frattempo sono stati denunciati, e sono diventati adottabili ...Dopo quattro mesi, la loro è diventata una storia a lieto fine: i bimbi avranno una nuova famiglia che si prenderà cura di loro ...