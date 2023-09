Piazza Loggia | stop a processo | si torna all' udienza preliminare

(Di giovedì 7 settembre 2023) Si ferma ancora prima di cominciare il nuovoper la Strage didelladi Brescia a carico di Marco Toffaloni, oggi sessantenne, all'epoca dei fatti minorenne e per questo ...

Ciò che ci interessa - ha detto Manlio Milani, presidente dell'associazione delle vittime di- è l'accertamento della verità e che questa, una volta raggiunta, sia inattaccabile sotto ...... presso le terme di Forma di Suio (Castelforte), inSanta Madre Teresa di Calcutta a partire ...poteva vedere passeggiare nei giardini dell'abbazia oppure camminare con passi lenti sulla...Confermata, la presenza della cittadella Slow Food, in un'area esclusiva, indei Signori, sotto ladi Fra' Giocondo, dove "buono, pulito e giusto", si incontrano in sapori da conoscere, ...

Strage di piazza Loggia, nel processo contro Toffaloni si torna all'udienza preliminare Giornale di Brescia

Si ferma ancora prima di cominciare il nuovo processo per la Strage di piazza della Loggia di Brescia a carico di Marco Toffaloni, oggi sessantenne, all'epoca dei fatti minorenne e per questo giudicat ...Accolta un’eccezione della difesa, si riparte dall’udienza preliminare. L’ex militante di Ordine Nuovo, oggi residente in Svizzera e cittadino elvetico, all’epoca dei fatti era minorenne ...