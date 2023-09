Piazza della Loggia | stop al processo a Toffaloni per un difetto di notifica Si ritorna all’udienza preliminare

(Di giovedì 7 settembre 2023) Quarantanove anni dopo la strage di matrice neofascista dia Brescia, l’orologiogiustizia si azzera a causa di un cavillo procedurale.ila carico del veronese Marco, che all’epoca era diciassettenne e oggi, all’età di 65 anni, vive in Svizzera, nel cantone dei Grigioni. Fu ritratto sul luogo dell’attentato che costò la vita a 8 persone e causò il ferimento di altre 102. Una fotografia, riemersa dopo decenni, assieme ai ricordi di un pentito, ha portato alla nuova contestazione, mentre è già giunto all’epilogoCassazione il filone principale di un’inchiesta infinita e controversa. La condanna all’ergastolo è infatti diventata definitiva ...

Il palco stellareserata finale allestito indi Corte inizierà con un red carpet alle ore 20.00, in sfilata e premiazione di tutti gli ospiti ed artistidiretta registrata ......a bordo di uno dei traghettiCaronte aveva mostrato i gadget tra cui spiccavano anche dei guanti da forno con la scritta 'Sexy Mafioso'. 'Da anni in ogni mio spettacolo, da ogni teatro o,...Poi c'è il sostegno del comune, che ci concede gratuitamente l'uso del suolo pubblico e si fa caricopulizia. Anche la polizia municipale e la locale stazione dei Carabinieri sono ...

Strage di piazza della Loggia, processo a Marco Toffaloni: chi è l'ex Ordine Nuovo IL GIORNO

Oltreoceano l’S&P500 ha ridotto le perdite a -0,4% e il Nasdaq a -1,1%, mentre il Dow Jones è pressoché invariato. Apple appesantisce il settore delle big tech con un calo superiore a tre punti ...A Piazza Affari, salgono Hera (+3,2%), Terna (+2,7%), A2a ed Enel (entrambe +1,7%). In rialzo Tim (+2%) con il governo che vorrebbe stringere i tempi per la trasformazione in legge del provvedimento ...