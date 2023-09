Piantedosi | “Lavoriamo per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi”

(Di giovedì 7 settembre 2023) Matteoha presieduto questa mattina presso il Viminale, una riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblicaincontri calcistici, alla luce del recente avviostagione calcistica 2023-2024. Alla presenza del ministro per lo Sport ed i giovani, Andrea Abodi, il Sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, i vertici delle Forze di polizia, rappresentanti degli organi di informazione e sicurezza ed i vertici delle diverse componenti dei settori calcistici professionistico e dilettantistico, si è discusso “dell’importanza, tenuto conto delle diverse responsabilità, di un’azione condivisa delle istituzioni e di tutte le componenti del sistema calcistico per laed ildel fenomeno...

insieme per non creare situazioni come via Mattei, io lo ammetterei che l'accoglienza ... Bonaccini vuole incontrareStessa impostazione da Detjion Begaj di Coalizione civica: '...Perché gli assistenti sociali non intervengono Dovete sapere chesu mandato, su ... Sui commenti è intervenuto anche il ministro dell'Interno Matteo. 'Lo Stato c'è - dice ...Il ministro ha anche detto: 'a rafforzare la capillarità sul territorio delle forze di polizia'. 'Gli stupri sono anche questione culturale' Il ministroè anche intervenuto sulla ...

Frana Bardonecchia, ministro Piantedosi: "Nostra vicinanza è doverosa" Sky Tg24

A fronte dei numeri in costante aumento, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli è perentorio nel descrivere in una nuova lettera al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi l’impossibilità ... ma ...“Non siamo più disponibili a riattivare soluzioni che non tutelano nessuno, né i minori né il personale né l’Amministrazione comunale, in considerazione del fatto che sul fenomeno migratorio la respon ...