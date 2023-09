Piantedosi | Daspo urbano esteso a minori sopra i 14 anni

Ilurbano verrà esteso ai minori sopra i 14 anni. E' quanto prevede il decreto Caivano approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo, nel corso ...... "Arresto in flagranza per spaccio lieve entità per minori" Il ministro dell'Interno Matteoha poi illustrato altre norme inserite nel dl Caivano:urbana dai 14 anni in su, ...... Matteo, che hanno abbracciato a lungo la mamma. Presenti in prima fila c'erano anche il ... Alcune ipotesi al vaglio:urbano per i minori violenti, sequestro dei cellulari e divieto dei ...

Dl Caivano, Piantedosi: Daspo urbano applicabile già dai 14 anni ilmessaggero.it

(Agenzia Vista) Roma, 07 settembre 2023 "L'istituto dell'ammonimento del questore viene esteso anche ai minorenni di età compresa tra i 12 ed i 14 anni per reati con pena non inferiore a 5 anni". Lo h ...Roma, 7 set. (askanews) - Il Daspo urbano verrà esteso ai minori sopra i 14 anni. E' quanto prevede il decreto Caivano approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Lo ha detto il ministro dell'Interno, ...