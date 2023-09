(Di giovedì 7 settembre 2023) Ilè già alle prese con la costruzione della rosa per la prossima stagione: ci sono dei pericoli da scansare o si rischia la. I calciatori azzurri sono concentrati al 100% sulla nuova stagione appena iniziata che deve essere quella della consacrazione dopo la vittoria storica dello Scudetto. Confermarsi sarà molto complesso, visto che sono cambiate alcune cose cruciali in casa partenopea e sembrano esserci difficoltà nella gestione generale. Spetterà a Rudi Garcia e alla dirigenza riuscire a instradare i calciatori sulla via di risultati importanti che possano permettere a tutti di essere valutati come top players. I problemi deldi questo inizio stagione sono legati soprattutto alla lentezza sul calciomercato che non ha permesso al nuovo allenatore di avere a disposizione la rosa completa fin dai primi giorni ...

In rotta dicon Mazarino e il piccolo sovrano furono stavolta i nobili, dei quali Luigi ... spostarsi fuori da Parigi avrebbe significato per il re lasciarsi alle spalle ildelle ...Un'auto e una moto sono entrate in. Ad avere la peggio il motociclista di 40 anni che è stato portato in ospedale con ferite da codice rosso. L'uomo non sarebbe indi vita.... il quale stava lavorando su due postazioni contemporaneamente e non si accorse subito che due velivoli stavano rischiando una. Quando Nielsen si rese conto dell'imminente, ...

Pericolo collisione per il Napoli: spunta la volontà di De Laurentiis Spazio Napoli

A Milano alcuni ciclisti hanno perso la vita in incidenti causati dalle manovre di mezzi pesanti. Ma c'è un dispositivo che rileva la loro presenza in quella zona dell’automezzo dove lo sguardo del co ...Sul Benaco fioccano le multe per limiti di velocità e divieti di balneazione, sono quasi 400 ...