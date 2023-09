Percy Hynes White | Xavier Thorpe di “Mercoledì” escluso dalla serie Netflix dopo alcune gravi accuse

Secondo un'indiscrezione confermata dal noto scooper My Time to Shine Hello, sembra cheWhite non farà ritorno nella Stagione 2 di Mercoledì , in quanto il suo personaggio sarebbe stato tagliato. "White non tornerà in Mercoledì Stagione 2. Il suo personaggio, ...Da tempo non arrivavano aggiornamenti sul casoWhite , ma nelle ultime ore il The Daily Mail ha pubblicato un articolo in cui sostiene che l'attore non sarà in Mercoledì 2 . Il giornale infatti afferma che il personaggio di Xavier è ...Nel cast ci sono anche Emma Myers, Joy Sunday,White e Hunter ...

Mercoledì, Percy Hynes White escluso dalla serie «Ha fatto ubriacare delle ragazze per abusare di loro» ilmessaggero.it

Mercoledì, Netflix elimina Xavier Thorpe dopo le accuse di molestie. Nella seconda stagione della serie non ci sarà Percy Hynes White ...Will Percy Hynes White still appear on Wednesday Appearing as Wednesday's love interest, Xavier Thorpe, on the hit Netflix show, White has come under fire over the past year due to multiple ...