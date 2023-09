Perché Vaurnet è il marchio di occhiali da tenere nel radar

Leggi su gqitalia

(Di giovedì 7 settembre 2023) Se quando andate a sciare vi mettete in posizione “a uovo” lo dovete a Jean. E se il suo nome vi dice poco o niente, forse c’è chi ricorderà che lo sciatore francese, medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali del 1960 per la discesa libera, è stato anche un pioniere nell’ambito della sostenibilità – quando questa parola non andava di moda – googolate Avoriaz vi si aprirà un mondo -; e inventore di un paio dida sole che sono diventati i Vuarnet! Quelli realizzati con le Skilynx, uno speciale tipo di lenti che permettevano di vedere bene nonostante i bagliori e i riverberi della luce solare, nati da un’idea di Roger Pouilloux, ottico e appassionato di sci. Quelli che indossa Daniel Craig alias James Bond in Spectre (2015), ma anche Jake Gyllenhaal in Everest, Jeff Bridges in Il grande Lebowski (1998) persino Alain Delon in La piscina ...