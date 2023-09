Perché si trova bene con Speranza Senaldi fa a pezzi Conte

Leggi su iltempo

(Di giovedì 7 settembre 2023) Nei giorni scorsi il premier Giorgia Meloni ha pubblicato sui social una foto che la ritrae con i parlamentari di Fratelli d'Italia in occasione della cena per la ripresa dei lavori dopo la pausa estiva. Dopo aver visto quella immagine, però, Giuseppeha tuonato contro il premier, reo di ridere in una situazione tanto delicata per il Paese. «Loro ridono, l'Italia piange. Qual è il motivo di tanta allegria?». A queste lunari dichiarazioni del leader grillino risponde direttamente Pietro, condirettore di Libero, che attaccasu tutta la linea. "Le esternazioni del due volte premier consentono di capire qual è il filo che unisce grillini e dem: tristezza endemica e moralismo cupo - scrivesu Libero - Vietato sorridere, neppure per sdrammatizzare. Abbiamo capito come maisi ...