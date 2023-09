Perché non dovresti andare in piscina e per quanto tempo dopo un tatuaggio

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 7 settembre 2023) Se hai appena fatto unsarebbe meglio per te evitare di fare tuffi in(e non solo), stando araccomandano i dermatologi. Ma? I dermatologi dicono cheevitare i bagni inper almeno tre settimane. “Attendi fino a quando ilnon sarà completamente guarito”, afferma Blair Murphy-Rose, dermatologa e cosmetologa certificata presso il Laser & Skin Surgery Center di New York. “Ilnecessario dipenderà dalla posizione dele da altri fattori, ma aspettati che siano necessarie almeno tre settimane”. Nel frat, consiglia di evitare di immergere un nuovoin specchi d’acqua tra cui piscine, vasche idromassaggio, oceani, laghi ...