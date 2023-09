Perché con l’asse Italia-Polonia-Ucraina vincono tutti

Leggi su formiche

(Di giovedì 7 settembre 2023) Geopolitica, relazioni commerciali e la consapevolezza che tra Roma e Varsavia, pivot dei Paesi europei centro-orientali, in comune c’è l’appoggio a Kiev e l’affinità strategica con Washington. Elementi che sono stati discussi in occasione del meeting “In Defense of Common Values. Why is the War in Ukraine a Historic Moment for Europe”, svoltosi a Varsavia a cui ha preso parte il deputato pordenonese di Fratelli d’, Emanuele Loperfido, in missione in qualità di Presidente della Sezione parlamentare bilaterale di amicizia. Prospettive e inirizzi “L’occasione polacca è stata interessante per un confronto e un’analisi approfondita, nella consapevolezza che l’aggredita sta difendendo non solo la propria sovranità e integrità territoriale, ma anche i valori liberaldemocratici, di libertà e di ...