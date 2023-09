Per la morte di Amarena mancano pene idonee E pure la riforma Cartabia ha contribuito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) di Domenico Aiello, responsabile tutela giuridica della Natura WWF Italiae Marco Antonelli, naturalista ed esperto di grandi carnivori WWF Italia L’uccisione diha suscitato sdegno e reazioni di incredulità in buona parte dei cittadini italiani. La perdita di una femmina riproduttiva, tra le più prolifiche della storia recente della residua popolazione di orso bruno marsicano (che conta oggi circa 60 individui), è un dramma per la conservazione di questa sottospecie unica al mondo. Ladell’orsa ha riacceso il dibattito sulle strategie di conservazione ma anche quello sugli aspetti legali e sulle sanzioni previste per i responsabili di crimini come l’abbattimento di un esemplare che appartiene a una specie particolarmente protetta. Ancora oggi in Italia, nonostante l’impegno quotidiano di enti gestori di aree protette e associazioni, la ...