Per chiudere il carcere di Regina Coeli a Roma servono 75 milioni

(Di giovedì 7 settembre 2023) “Nel cuore della città, circondata dal traffico del Lungotevere e dalle alture del Gianicolo c’è una topaia dove vivono ammassati come bestie 1.200 uomini in attesa di giudizio. È ridotto cosi, ad un vergognoso grumo di illegalità, quell’antico monastero del Cinquecento trasformato poco più di cent’anni fa neldi”. Iniziava così il pezzo di apertura della cronaca didell’Unità del 17 dicembre 1994. L’allora ministro della Sanità Raffaele Costa aveva appena visitato ile n’era uscito sbigottito e con un’idea sintetizzata bene dal titolo dell’articolo: “Così è una topaia chiudo”. A quasi 29 anni da quel giorno la situazione del– costruito dai detenuti stessi nel 1881, disossando completamente ...

... confermando il lavoro fatto dallo staff di Renzo Oldani che da tempo si è attivatochiamare a ... al termine della quale molti grandi nomi decideranno comela stagione. Un risultato ...... inoltre, che " magari già nella conferenza di servizi di metà maggio con i dirigenti scolastici ci può essere una riflessioneaffrontare il tema facendo attenzione a nonle porte a ...Tutto secondo copione: è Carlos Alcaraz ail quadro dei semifinalisti degli Us Open, quarto e ultimo Slam della stagione in corso sui campi in cemento di Flushing Meadows. Nella notte italiana, il numero 1 del mondo e del tabellone, ...

Europei Maschili: domani con la Germania per chiudere al meglio la ... Federvolley

Il Pd propone di chiudere l'istituto penitenziario, Nordio è d’accordo ma l’ex provveditore Carmelo Cantone spiega: “E' quello che bisogna fare, ma ci vogliono i soldi” ...I detriti che sono caduti hanno però, costretto i vigili del fuoco e la Polizia municipale a chiudere un tratto di strada che collega l'ingresso della città agli altri paesi dell'area stabiese per via ...