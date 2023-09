Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 7 SETTEMBRE

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

LeSulleinvece parla con il quotidiano il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon . Il quale spiega a Luca Monticelli che ci sarà Quota 103 anche nel. Questo consentirà a ...ROMA. Quota 103, taglio del cuneo,minime più alte anche con una "redistribuzione" dell'indicizzazione. Claudio Durigon, ... Molto probabilmente avremo Quota 103 anche nele questo ...Abbiamo davanti quattro anni abbondanti di governo, ci sono progetti su, flat tax, taglio ... il prodotto interno lordo dei paesi dell'eurozona crescerà dell'1,5% nel, dopo l'aumento ...

Il cantiere delle pensioni 2024 riprende con limitate risorse finanziarie, prevedendo il rinnovo di Quota 103 e Ape Sociale, oltre a possibili modifiche per l'Opzione Donna e i lavori gravosi. Questi ...