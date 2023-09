Pellezzano | sabato ci sarà l’inaugurazione del nuovo asilo nido

Leggi su zon

(Di giovedì 7 settembre 2023), in vista dell’inizio della stagione autunnale, mette subito in campo nuovi progetti per la Comunità. Come quello di “EduCampus”, progetto realizzato in sinergia tra il Comune della città e la Cooperativa Sociale “Progetto 2000” e Althea. A tal proposito,9 settembre 2023 alle ore 17.00, proprio presso la struttura di “EduCampus”, situata in via Fravita alla frazione Capezzano, è previstadelComunale di, nel corso della quale interverrà il Sindaco Francesco Morra per illustrare ai presenti questo progetto innovativo. Un Open Day aperto a tutti per visitare gli ambienti dele scoprire tutti i servizi offerti all’utenza. “C’è grande attesa per un progetto che definirei oltre che innovativo, ...