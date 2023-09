Pedroni Ancc-Coop | La situazione attuale non va sottovalutata | rischio recessione

(Di giovedì 7 settembre 2023) Milano, 7 set. (Adnkronos) - "Ci aspettiamo che non siaquestache può portare rapidamente a un quadro recessivo e quando lasi fa evidente, sappiamo che gli impatti sono poi molto più difficili da correggere". Con queste parole Marco, Presidenteesprime preoccupazione per lafotografata dal “Rapporto2023 – Consumi e stili di vita degli italiani di oggi e di domani”, un documento redatto dall'Ufficio Studi dell'Associazione Nazionaleerative di Consumatori-con la collaborazione scientifica di Nomisma, il supporto d'analisi di NielsenIQ e i contributi originali di Circana, GS1-Osservatorio Immagino, CSO Servizi, GfK, ...

È una necessità economica e di giustizia", ha detto Marco Pedroni, presidente ANCC-Coop, "il nodo più grande è quello dei redditi, che sono rimasti fermi, e con l'aumentare dell'inflazione il ...Secondo Marco Pedroni, presidente di ANCC-Coop, il murale è un segno grafico che evidenzia l'urgenza di interventi mirati per un ambientalismo che distribuisca benefici sia ambientali che sociali a ...

"Dobbiamo lavorare insieme con l'industria per recuperare volumi e trovare un equilibrio di prezzo da proporre ai nostri clienti. (ANSA) ...Non riguarda i nostri lavoratori perchè sono ben al di sopra del salario minimo, però pensiamo che ci siano 3-4 milioni di persone che avrebbero dei benefici dall'introduzione della norma, che in ...