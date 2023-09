Pedoni investiti | impatto terribile | nulla da fare per due persone

(Di giovedì 7 settembre 2023)a dir poco: purtroppo per duenon c’è stato assolutamentedaUna notizia terrificante quella che arriva direttamente dalla Capitale. Il tutto si è verificato esattamente pochi minuti fa, poco prima delle ore 13. Ci troviamo precisamente in via Cristoforo Colombo dove si è verificata una tragedia. Secondo quanto riportato da fonti e media locali pare che due(da capire se stessero o meno attraversando sulle strisce) sono statida un’auto che li ha travolti in pieno. Il tutto è avvenuto sotto l’occhio di altri presenti che hanno assistito alla drammatica scena. Ambulanza (Ansa Foto) Notizie.comUnper le due ...

13.42da auto, due morti a Roma Duesono stati travolti e uccisi un'auto su via Cristoforo Colombo, una tra le strade più trafficate della capitale, nel quadrante Sud. L'incidente è ...L'incidente è avvenuto all'altezza della riserva del Presidente della Repubblica, a ridosso di un campeggio Duesono statie uccisi da un'auto su via Cristoforo Colombo a Roma. L'incidente è avvenuto all'altezza della riserva del Presidente della Repubblica, a ridosso di un campeggio.Non solo, senza lampioni nel tratto di via Alcide De Gasperi situato nei pressi di piazza Europa, il rischio che ivenganodalle auto, mentre attraversano, oppure vengano scippati è ...

Due pedoni investiti e uccisi a Roma RaiNews

Due pedoni sono stati investiti e uccisi da un'auto su via Cristoforo Colombo, all'altezza di via di Malafede. L'incidente è avvenuto all'altezza della Tenuta presidenziale di Castel Porziano, a ...Due pedoni sono stati investiti e uccisi da un’auto su via Cristoforo Colombo a Roma. L’incidente è avvenuto all’altezza della riserva del Presidente della Repubblica, a ridosso di un campeggio.