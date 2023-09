Pd | Elly Schlein non piace più neanche a Zingaretti Sul palco elogi | poi scende Con questa manco al 17%

Leggi su affaritaliani

(Di giovedì 7 settembre 2023) La campagna elettorale per le Europee è ormai cominciata, i partiti hanno cominciato a lanciare slogan e ad attaccare gli avversari. Anche il Pd attraverso le Feste dell'Unità non si sottrae apratica. Ma dalla serata di Ravenna di sabato scorso emerge tutta la contraddizione all'interno dei dem. Da una parte i dirigenti del partito sostengono pubblicamente la loro segretaria per ottenere la candidatura per Bruxelles, ma dall'altra non risparmiano critiche lontano dai maicrofoni. Il Foglio svela un retroscena piuttosto emblematico in questo senso. La fiducia inda parte degli altri dirigenti del suo partito vacilla. Segui su affaritaliani.it