Pd | doppia faccia di Zingaretti su Schlein | prima l’elogio poi lo sfogo

(Di giovedì 7 settembre 2023) La gaffe di Nicolache in realtà rivela la contraddizione del Pd di questo ultimo periodo. Alla Festa dell’Unità di Ravenna l’ex segretario del Pd non si risparmia a elogiare l’attuale volto del partito, Elly, ma lontano dai microfoni non nasconde i suoi dubbi. Pd: i due poli del partito La Festa dell’Unità L'articolo proviene da Il Difforme.

...se si dovessero prendere troppi goal ma dovrà essere tutta la squadra a lavorare bene nella... Capisco voler criticare per partito preso, ma almeno lo sicon logica… sono tante le ...Una protagonista che è: da un lato Suor Irene, dall'altro Valak, entrambe presentate e ... come un virus, eppure è costretta a ritrovarsicon esso a causa di una nuova serie di ......chi metterà lasulla sfida Davvero ha senso lasciare ad altri, per proprio conto, la battaglia nelle urne Tutte domande a cui le due leader cercano di dare una risposta . Certo, se la...

La doppia faccia della ketamina, farmaco fondamentale e pericolosa ... Geopop

Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Un nuovo ministro della difesa si candida per il ...Apple accelera gli investimenti sull'Intelligenza Artificiale e lo fa spingendo sulle novità che arriveranno in futuro per Siri e i suoi prodotti. Quella di Apple sembra potrà essere una ChatGPT molto ...