Paura per Kourtney Kardashian incinta | operata d’urgenza per salvare il bambino

Leggi su dilei

(Di giovedì 7 settembre 2023) Giorni diper, che si è sottoposta a un’operazione chirurgica urgente perla vita delche aspetta con Travis Barker, batterista dei Blink-182. Ha deciso di rompere il silenzio su Instagram, dove ha raccontato questi momenti di forte tensione. Per fortuna, tutto si è risolto per il meglio e ha ringraziato i medici per l’intervento tempestivo, così come il marito, Travis, che ha annullato le date del tour per stare vicino a lei in ospedale.perla vita di suo figlio Nei giorni scorsi si è parlato del ricovero di: nessuno, però, avrebbe mai potuto immaginare il dolore e la ...