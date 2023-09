(Di giovedì 7 settembre 2023)– Schiantolungo la strada statale 186 tra. Una Fiat Panda con a bordo due giovani, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo finendo fuori strada endosi. Stando alle prime ricostruzioni, l’asfalto reso viscido dalla pioggia potrebbe essere la causa della perdita di controllo da (live.it)

"Avendo avuto in passato tre gravidanze facili non ero preparata allache si prova nel ... Il tour dei Blink - 182formazione originale riprenderà domani dal Belgio. La band suonerà in ...... internazionale (anzi, di più: universale) nel pensiero erealizzazione, profondo nel respiro,... Quel misto di fatica e sollievo, di determinazione eche si legge sul volto di quel capitano ...... la ragazza, aveva dato il via alla stagione di ribellione e repressioneRepubblica Islamica ... Quella della violenza è una realtà e chiunque non ne parli ha le sue ragioni per avere, ma ...

Paura nella notte, auto si ribalta sulla SS186 tra Monreale e Pioppo MonrealeLive

175 poster lungo le strade di Bologna, dalla periferia al centro: CHEAP torna nello spazio pubblico e, per suoi dieci anni, presenta una mostra al MAMbo ...PADOVA - Non ha fatto nemmeno in tempo ad insediarsi e si è subito trovato a firmare una diffida dai toni decisamente perentori. Alessandro Donà, da sei giorni dirigente scolastico ...