Partorisce due gemelli e li lascia in ospedale | erano positivi alla cocaina

(Di giovedì 7 settembre 2023) La salute dei piccoli appare compromessa perché sono risultati. La donna, 32 anni, in passato ha avuto altri figli, anche loro non riconosciuti

Dopo il parto, sono stati lasciati all'ospedale Buccheri la Ferla di Palermogemellini risultati positivi alla cocaina. La mamma, con problemi di tossicodipendenza, dopo avere partorito i piccoli, un maschietto e una femminuccia, come scrive il quotidiano La Repubblica ...Il parto e l'abbandono digemellini Come riportato da La Repubblica Palermo la mamma, una donna 32enne con problemi di tossicodipendenza, ha dato alla lucegemellini, un maschietto e una ...Carissimi giovani, la vostra presenza in questa chiesa dimostracose: quanto Giogiò è amato e ... diffidenza e rassegnazione, ad essere madre che, che dona vita ai suoi figli. Le ...

Palermo, partorisce due gemelli positivi alla cocaina e li abbandona ... QUOTIDIANO NAZIONALE

La Direzione Sanitaria ha temporaneamente preso in carico i due gemelli, le cui condizioni di salute risultano preoccupanti.Due gemellini nati positivi alla cocaina sono stati abbandonati dalla mamma appena dopo il parto. I due neonati, un maschio e una femmina, sono venuti al mondo a Palermo, al Buccheri La Ferla.