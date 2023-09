Parte la missione lunare giapponese Anche Tokyo si rilancia nello spazio

(Di giovedì 7 settembre 2023) Il Giappone, dopo i rinvii per maltempo, ha riacceso i motori della sua ambiziosa corsa spaziale e lo ha fatto con il lancio di un razzo H2A dal Tanegashima Space center, situato nella prefettura sud occidentale di Kagoshima. A bordo del veicolo spaziale si trovava il modulosviluppato dalla Japan aerospace exploration agency (Jaxa), che testerà la tecnologia degli atterraggi di precisione sulla Luna,in vista di future missioni di esplorazione spaziale. Questo evento segna un vero e proprio nuovo capitolo nella storia spaziale, dopo il fallimento del lancio inaugurale del prototipo H3 di nuova generazione avvenuto a marzo. Se laavrà successo, e non subirà quindi la sorte dell’ultima sonda russa ma atterrerà sulla superficie del naturale satellite terrestre, il Giappone si unirà ...

