Parigi 2024 | Macron | “Non può esserci la bandiera russa Sugli atleti decide il Cio | ho fiducia in Bach”

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 settembre 2023) A meno di un anno dai Giochi disono ancora in atto le discussioni sulla presenza o meno deglirussi alle Olimpiadi, ma di una cosa è certo Emmanuel: “Ovviamente non potràlaai Giochi di, penso che su questo ci sia il consenso di tutti, la Russia, come Paese, non può trovare posto in un momento in cui ha commesso crimini di guerra”. Il presidente della Repubblica francese lo dice in un’intervista rilasciata al quotidiano L’Equipe. “Non è lo Stato che ospita le Olimpiadi are cosa deve fare il Cio – spiega il presidente a un anno di-, io honel presidente Thomas, penso tocchi al mondo olimpico prendere ...