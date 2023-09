Parcheggia l’auto sull’autostrada | scende e lancia pietre contro gli automobilisti in transito

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 7 settembre 2023) Capua. La Polizia di Stato di Caserta ha tratto in arresto un italiano, di anni 44 e di origini partenopee, in quanto resosi responsabile di lesioni ed oltraggio a pubblico ufficiale, nonché, di attentato alla sicurezza dei trasporti. Nel dettaglio, veniva segnalata la presenza di un soggetto che, dopo avertovettura, per un’avaria, nei pressi dello svincolo autostradale di Capua, è andato improvvisamente in escandescenza,ndogliined attraversando pericolosamente la carreggiata. Sul posto interveniva una prima pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Caserta Nord e successivamente, un altro equipaggio della Sottosezione di Napoli Nord, i cui operatori con grandi difficoltà, riuscivano a bloccare il ...