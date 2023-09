Paola Saulino da urlo | la sua scollatura è incontenibile – FOTO

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 7 settembre 2023) Ancora una voltala showgirl ed influencer, per la gioia dei suoi follower nonché dei tifosi del Napoli. Le sexy tifose del calcio sono ormai una categoria che ha trovato sempre più spazio nel mondo del pallone, per la gioia di tutti i tifosi ed appassionati. In quel di Napoli, non è infatti nuovo il volto di, tifosissima degli azzurri nonché nota influencer via social. La donna ha difatti instaurato un forte rapporto con il club partenopeo negli ultimi anni di attività in rete, fracon indosso la casacca azzurra, promesse e presunti flirt con calciatori. Uno dei principali motivi della fama della bellaè infatti da ritrovare nel caso di gossip con protagonista Jorginho. Le voci su una ...