Pallone d’Oro | svelati i nomi | da Benzema a Bellingham ecco chi sono

(Di giovedì 7 settembre 2023) (Adnkronos) – France Football ha reso noti idei 30 candidati al prossimo. Ivanno da Gvardiol a Onana, da Salah a Musiala ein carica. Unico rappresentare italiano il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella, poi altri giocatori della Serie A dai giocatori del Napoli Osimhen e Kvaratskhelia e l’interista Lautaro Martinez, oltre agli ex zona a e Kim. Nella short list per il Trofeo Yashin cidue portieri della Serie A: Onana (che ha conquistato la candidatura parando per l’Inter) e Maignan (Milan). Gli altri candidati al premio di miglior portiereEderson, Samba, Bounou, Emiliano Martinez, Ramsdale, Courtois, Livakovic e Ter Stegen.e Hojlund ...

Commenta per primo Zero spaccato. Nessun nominato per la Juve tra i trenta finalisti del. E nessun nominato nemmeno per tutti i premi collaterali: il premio dedicato al calcio femminile, al miglior portiere, al miglior giovane. Una situazione che fotografa le difficoltà ...Tra meno di due mesi verrà assegnato il2023. Dopo il successo di Karim Benzema l'anno scorso, il candidato numero uno è ancora una volta Lionel Messi, che con la vittoria del Mondiale in Qatar punta all'ottava ...Nel giorno in cui, per la prima volta dal 2004 a oggi, Cristiano Ronaldo è rimasto escluso dalle 'nominatons' per il, il plurivincitore delparla, dal ritiro della ...