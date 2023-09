Pallone d’oro | i 30 candidati di France Football Per l’Italia è in lizza Barella | “Ringrazio l’Inter e la Nazionale”

Parole che CR7 pronuncia, dai ritiro della nazionale portoghese, nel giorno in cui, per la prima volta dal 2004 a oggi, non compare tra i candidati per il, quel premio che ha già vinto ...... hanno monopolizzato il gioco del calcio degli ultimi quindici infrangendo record ed entrando a piedi pari nella storia di questo sport conquistando dodici edizioni del(fino adesso). ...Sorpresa. Nella lista dei 30 candidati alc'è anche un italiano. E' Nicolò Barella, unico rappresentante del Tricolore anche nello sparuto gruppo di calciatori della Serie A: oltre a lui ci sono il compagno Lautaro Martinez e i ...

Pallone d'Oro 2023: chi sono i nominati, ci sono Kvaratskhelia e Osimhen Corriere dello Sport