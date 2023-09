Pallone d’Oro | ecco i 30 candidati | la Serie A rappresentata da Napoli e Inter C’è un solo italiano

(Di giovedì 7 settembre 2023) C’è il vincitore del 2022, Karim Benzema, mentre il grande assente dopo quasi due decenni è Cristiano Ronaldo. France Football ha reso nota la lista dei 30al2023: la proclamazione avverrà il prossimo 30 ottobre e il grande favorito pare essere Leo Messi, dopo la vittoria del Mondiale in Qatar. Il vero sfidante è Erling Haaland. centravanti del Manchester City vincitore di tutto. La squadra di Guardiola ha fatto incetta di, ovviamente, mentre in mezzo ai vari Mbappé e Vinicius Junior ci sono anche sei calciatori che nella passata stagione erano inA. Se li spartiscono: Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia e Kim Min-jae (oggi al Bayern Monaco) per la squadra scudettata, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Andrè ...

Il centrocampista della Nazionale, oltretutto, è ancor più in vetrina con la nuova nomination al, la seconda in carriera. Per rimanere aggiornato con tutte le trattative e le news di ...Chi succederà a Karim Benzema È il giorno dei fantastici trenta: i candidati alla vittoria del2023, il più ambito premio individuale nel mondo del calcio. Oggi L'Equipe, che ha istituito il premio ed è tornata ad assegnarlo dopo un breve e non fortunatissimo interregno FIFA, ha ...Perché per la prima volta, dal 2003, il nome del campione portoghese resterà fuori dalla poule finale per il