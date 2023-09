Pallone d' oro | 4 calciatori della Serie A tra i candidati | ecco le quote

Sorpresa. Nella lista dei 30 candidati ald'c'è anche un italiano. E' Nicolò Barella, unico rappresentante del Tricolore anche nello sparuto gruppo di calciatori della Serie A: oltre a lui ci sono il compagno Lautaro Martinez e i ...Nei giorni in cui, per la prima volta dal 2004 a oggi, Cristiano Ronaldo è rimasto escluso dall' elenco dei nominati per ild'(esclusione da molti definita come fine di un'era), il ...Jugeli ha anche commentato la nomination di Kvara per ild'maschile 2023. "Ild'Kvara tra i primi trenta calciatori deld'è un grande risultato. Ma non è solo ...

Pallone d'oro 2023, ecco i 30 nomi: Barella è l'unico italiano La Gazzetta dello Sport

(ANSA) - FIRENZE, 07 SET - ''E' un grandissimo onore essere tra i trenta candidati al Pallone d'Oro. Sono orgoglioso di rappresentare il nostro Paese in questa lista e penso che oltre a me, avrebbe ..."A chi darei il Pallone d'Oro tra Osimhen e Kvaratskhelia Sicuramente a Osimhen. Per me è stato determinate e continuo. Ha dominato l’area di rigore e lo ha fatto da vero leader. Un giocatore ...