(Di giovedì 7 settembre 2023) Roma, 7 set. (Adnkronos) - “Io sono dalla parte del presidente della Fipav Manfredi. Tra pochi giorni inizia il torneo, ora concentriamoci su questo e finito quello penso che, anche coinvolgendo il comitato olimpico, una riflessionefatta sia in un senso sia nell'altro”. Lo ha dichiarato il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine presentazione dello speed climbing european qualifier che si terrà il 15 settembre prossimo nella Grand Stand del parco del Foro Italico, parlando della vicenda legata alla nazionale femminile diguidata da Davide Mazzanti e della campionessa azzurra Paola. Poi sul risultato della squadra azzurra agli Europei Malagò sottolinea come “ci auspicavamo andasse in finale, lì può succedere di tutto. Penso che Turchia e Serbia, insieme agli Usa, siano le squadre ...

... il sottosegretario di Stato allAmbiente Claudio Barbaro, il presidente del Coni Giovanni', ... 23 campionati internazionali (dagli sport piu' popolari, come il calcio, la, la ...... Campionati Mondiali di Scherma, Campionati Europei Femminili di(nella vicina Monza) - e ... E tutta una sinergia e tutto un movimento, riflette', che dirigenti sportivi, politica ...Il minuto di silenzio sarà osservato sin da questa sera al Pala Barton di Perugia dove sono in programma le gare tra Belgio - Serbia e Italia - Estonia dei Campionati Europei maschili di...

Pallavolo: Malago’, ‘caso Egonu Testa al preolimpico, poi andrà presa decisione’ La Sicilia

Dal 16 settembre via alle qualificazioni ai Giochi senza l’opposto, che si è tirata fuori. In autunno il bilancio della federazione sul tecnico non più ...Nella giornata di lunedì 4 settembre i giovani talenti biancorossi dei team di Serie B e Serie D hanno tenuto a battesimo la nuova annata in palestra. A seguire sono tornati al lavoro tutti gli altri ...